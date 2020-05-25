В Челябинской области из-за жары ограничивают движение большегрузов

В понедельник, 25 мая, в связи с аномальной жарой на федеральных дорогах Челябинской и Курганской областей вводятся ограничение на движения большегрузного транспорта.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем 25 мая в южных районах области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 36 градусов.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», в связи с высокими температурами воздуха на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям.

В частности, ограничения будут действовать на трассе А-310 «Челябинск – Троицк» (на участке 16+270 – км 146+128), на Р-254 «Иртыш» (на участке км 12+960 – км 55+450 в Челябинской области и на участке км 55+450 – 465+331 в Курганской области), а также подъезде к Тюмени (на участке км 0+000 – км 91+000) и на Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» (на участке 125+000 – 356+000).

Ограничение вводится с 14 часов 25 мая и продлится до 22 часов 25 мая.

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать регулярный пролив проезжей части», - отметили в УпрДор.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ УпрДор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Усиление жары не очень благоприятно и для особо метеочувствительных людей. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы. Людям с хроническими заболеваниями надо взять с собой аптечку с лекарствами, которыми они постоянно пользуются.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

По возможности в жару не стоит выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. Рекомендуют пить больше воды, морса, несладкого компота. Напитки должны быть не слишком холодными, организм плохо переносит разницы в температурах, поэтому есть риск заболевания ангиной, гайморитом, отитом. Медики советуют в жару полностью исключить сладкие и алкогольные напитки.

Особое внимание следует уделять детям. При появлении симптомов теплового удара – тошноты, головной боли, повышении температуры тела - следует сразу же перебраться в тень или прохладное помещение. При подобных симптомах у детей необходимо обязательно вызывать врача.