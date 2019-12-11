В Челябинской области военные разведчики впервые применили «Соболятник» в зимних учениях

Военнослужащие разведывательных подразделений танковой дивизии Центрального военного округа, отработали поиск, обнаружению и уничтожение живой силы и замаскированной техники противника в зимних условиях в ходе учения 10 декабря на полигоне в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ходе выполнения учебно-боевой задачи разведывательные группы провели скоростной выход в район практических действий и приступили к поиску объектов противника. Скрытно передвигаясь на местности, разведгруппы подготовили и замаскировали позиции расчетов комплексов ближней разведки «Соболятник», приступив к наблюдению. Объективный контроль качества маскировки позиций разведчиков выполнялся при помощи расчета беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», курсирующего над районом проведения учения.

Впервые в зимнем учебном периоде разведчики, задействовав станцию «Соболятник», провели обнаружение и идентификацию объектов, назначенных к уничтожению. При помощи программно-аппаратных средств станции «Соболятник» операторы расчетов провели категорирование целей, разделив их на живую силу условного противника и бронированную технику, передав данные на командный пункт артиллерии. После сверки имеющейся информации с полученными координатами скопления живой силы противника и его бронетехника были уничтожены в ходе артналета и ведения разведывательно-поисковых действий. Завершили уничтожение противника передовые разведывательно-ударные группы, вооруженные пулеметами Калашникова и автоматическими станковыми гранатометами АГС-17 «Пламя».

Всего к учению привлекалось более 500 военнослужащих в том числе из состава расчетов беспилотной авиации, подразделений связи, радиоэлектронной борьбы и инженерных войск.

Станция «Соболятник» является многофункциональным средством обнаружения, способна определять малогабаритные объекты на расстоянии в десятки километров. Обладает малыми габаритными и весовыми характеристиками, может применяться для обнаружения и автоматического одновременного сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии.