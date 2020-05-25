В электронные трудовые хотят записать весь стаж

В России предложили отображать в электронных трудовых книжках весь стаж. Законопроект о внесении соответствующих поправках уже разработан Минтрудом и направлен на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию.

Новые предложения Минтруда призваны защитить интересы работников и предотвратить возможную потерю данных о стаже в случае потери бумажных трудовых, пишет “Российская газета”.

Работодатели были обязаны включать данные о трудоустройстве сотрудников в электронные трудовые книжки с 1 января этого года и передавать эти данные для хранения в ПФР. Сотрудник мог выбрать форму ведения трудовой книжки. Он должен был написать заявление и выразить свое желание оставить традиционную бумажную версию либо перейти на электронный вариант.

Однако гарантии того, что сотрудник не потеряет бумажную версию трудовой, не существует. С тем учетом, что при начислении пенсии учитывается весь трудовой стаж, то включение всех данных по трудовому стажу может защитить от утери информации.

После принятия поправок работник сможет обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и попросить включить сведения о всем трудовом стаже, который имеется до 1 января 2020 года, в электронную трудовую.