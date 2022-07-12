В Госдуме примут законы в защиту экономики РФ, которые нельзя отложить на осень

В ближайшие часы, крайний срок завтра, 13 июля, в Госдуму поступят важные законопроекты о защите экономики страны, которые депутаты будут принимать на заседании в ближайшую пятницу, 15 июля. Об этом рассказал председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Прошёл Совет Думы. В повестке дня были вопросы, которые стояли на сентябрь, некоторые из них перенесли на заседание 15 июля. Также Председателем Госдумы Вячеславом Володиным было сказано, что мы ждём очень важные законопроекты в сфере защиты прав граждан, а также законопроекты, касающиеся вопросов защиты нашей экономики в связи с санкциями. Их внесут в Госдуму может быть уже сегодня вечером или завтра. Очередной Совет Думы пройдёт 15 июля в 10 утра», – прокомментировал итоги заседания Совета Думы председатель партии «Справедливая Россия – За правду».

«Пока могу сказать, что мы будем рассматривать законопроекты, которые не могут быть отложены до осенней сессии. Их нужно принимать буквально сейчас, и это главная причина, по которой депутаты Госдумы соберутся на заседание в пятницу 15 июля», – заключил Сергей Миронов.