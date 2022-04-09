В Госдуму внесли законопроект об ужесточении контроля за педофилами

Госдума рассмотрит законопроект, устанавливающий пожизненный надзор за педофилами с помощью электронных браслетов системы глобального позиционирования GPS или ГЛОНАСС. Документ накануне, восьмого апреля, разместили в электронной базе парламента, передаёт ТАСС.

Авторами инициативы является группа депутатов от КПРФ и ЛДПР. Изменения предлагается внести в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Документ предусматривает введение нового вида административного надзора как дополнительного способа контроля за педофилами.

«Такой вид надзора предлагается ввести вне зависимости от факта погашения судимости (пожизненно), при этом указанный способ контроля не исключает и действующих в законе временных мер, которые применяются к указанным лицам до погашения судимости», - отмечается в пояснительной записке к инициативе.

Как считают авторы законопроекта, такой вид надзора поможет правоохранительным органам в случае пропажи несовершеннолетних оперативно устанавливать местоположение поднадзорных лиц в момент пропажи, а также поспособствует быстрому раскрытию предполагаемого преступления или его предотвращению.