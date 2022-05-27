27.05.2022
Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков вручил по 560 тысяч рублей трём магнитогорским учителям
27.05.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными на три процентных пункта
27.05.2022
Прокуратура проведёт проверку по факту падения бетонной плиты на челябинского школьника
27.05.2022
В Челябинской области стартует конкурс СМИ на лучшее освещение работы профсоюзов
27.05.2022
В 2022 году на ЮУЖД отремонтируют 19 железнодорожных переездов
27.05.2022
За сутки заболело ковидом 114 южноуральцев, выздоровело 223, умерло двое
В Казахстане отключили вещание российских телеканалов
24.05.2022
Из Челябинской области увеличилась миграция в Казахстан и Украину
04.05.2022
Казахи чтят и будут чтить память о героях Великой Отечественной войны
22.04.2022
Следом за Украиной, Прибалтикой, Молдовой: Казахстан не будет отмечать 9 Мая
19.01.2022
Российские миротворцы покинули Казахстан
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022