В Казахстане отключили вещание российских телеканалов

В Казахстане перестали работать российские государственные телеканалы, сообщил военкору Александру Сладкову подписчик из Казахстана. Ограничения коснулись телеканалов ВГТРК — «России», «России 24», «Звезды» и даже детского телеканала «Карусель». При включении каналов сообщается, что ресурс недоступен.

«Это связано с ограничением общероссийских каналов с иностранных спутников. Мы ведем работы по организации резервной трансляции, после чего вещание восстановим в полном объеме», — поясняют провайдеры.

Однако местные жители подозревают, что вещание телеканалов отключили намерено: «Это произошло тогда, когда на словах наш лидер и другие лидеры стран СНГ говорили в последнее время об укреплении сотрудничества!!! Лицемеры!!!», пишет телеграм канал Readovka.