В Кремле отказались комментировать заявление Рамзана Кадырова о планах наступления на Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о наступлении российский войск на Киев, передаёт «Интерфакс». Вопрос журналистов официальный представитель Кремля переадресовал в Минобороны России.

«Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Мы оставляем эту прерогативу министерству обороны. Там два раза в день идут брифинги. Я предлагаю вам оттуда получать информацию», - заявил Дмитрий Песков.

Ранее Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале заявил, что российские Вооружённые силы планируют начать наступление на города, сёла и другие населённые пункты на Украине, включая Киев.

«Задачи ясны, и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна <...> не только в Мариуполе, но и во всех других населенных пунктах, городах и селах. Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим ... президентом [России Владимиром Путиным]», - сообщил он в видеообращении.

По словам Кадырова, военные действия не завершатся до тех пор, пока Украина не выполнит свои обязательства, а целью наступления является освобождение украинских городов от «нациков», «шайтанов» и «бандеровцев».

По данным ЧГТРК «Грозный», глава республики лично руководит спецоперацией по освобождению Мариуполя.