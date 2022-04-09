В ЛНР пришла очередная партия гуманитарной помощи из России

В Луганскую Народную Республику сегодня, девятого апреля, была доставлена очередная партия гуманитарной помощи Российской Федерации.

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Миссию возглавляли заместитель министра юстиции РФ Али Алханов и депутат городской думы Ростова-на-Дону Петр Пятибратов.

«Мы сегодня привезли в республику около сорока тонн груза. Это детское питание, одежда для малышей, продукты. В первую очередь, благодарю МЧС России за бесценную поддержку и помощь, которую они осуществляют», - отметил Али Алханов.

По его словам, минюст России, начиная с 20-го февраля, активно оказывает бесплатную правовую помощь гражданам республики и беженцам по любым юридическим вопросам.

«На сегодняшний день на территориях ЛДНР оказано уже более 20 тысяч консультаций. Проект сотрудничества между министерством юстиции РФ и ЛНР уже подготовлен. Мы желаем развития и процветания нашим родным республикам», - подчеркнул Али Алханов.

Петр Пятибратов, в свою очередь, сообщил следующее: «Сегодня мы прибыли с гуманитарным конвоем, привезли детское питание. Увидел все своими глазами и хочу обратиться к бизнесу: не стесняйтесь помогать нашему братскому народу – все-таки здесь есть необходимость в помощи».