25.05.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 31 мая
25.05.2022
В Москве объявлена «ковидная амнистия»
25.05.2022
Челябинский Камерный театр приглашает на психологические тренинги
25.05.2022
Со сцены Челябинской филармонии впервые в России прозвучит сюита мексиканского композитора
25.05.2022
В Челябинской области более 1,8 тысячи южноуральцев продолжают бороться с ковидом
25.05.2022
В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла
В Москве объявлена «ковидная амнистия»
25.05.2022
В Челябинской области более 1,8 тысячи южноуральцев продолжают бороться с ковидом
24.05.2022
За сутки заболело ковидом 117 южноуральцев, выздоровело 317, умер один
23.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 25 южноуральцев
22.05.2022
За сутки заболело ковидом 120 южноуральцев, выздоровело 42, умерло четверо
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022