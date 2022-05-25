В Москве объявлена «ковидная амнистия»

С первого июня 2022 года в Москве вводится «ковидная амнистия». Об этом сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В столице прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.

Кроме того, правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов, наложенных органами власти Москвы и подведомственными им учреждениями.

«Мы компенсируем гражданам и бизнесу оплаченные штрафы за нарушение всех ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции во время болезни. А неоплаченные – аннулируем», - рассказал Сергей Собянин.

Соответствующее постановление «О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в условиях санкций» уже подписал мэр Москвы. Документ размещен на портале правительства столицы.

«В общей сложности мы прекратим взыскание либо вернем порядка 13,6 миллиарда рублей, что в условиях санкционного давления станет ощутимой поддержкой для бизнеса и москвичей», - подчеркнул Собянин.

Для получения компенсации нужно обратиться с заявлением в один из центров «Мои документы» до конца этого года. При себе нужно иметь постановление о назначении штрафа и документ, подтверждающий его оплату.

В Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности (введен распоряжением с 19 марта 2020 года).

Для профилактики коронавирусной инфекции в Челябинской области по прежнему необходимо соблюдать масочный режим в местах общественного пользования и транспорте (был введен с шестого мая 2020 года).

Южноуральцы должны соблюдать социальную дистанцию и своевременно обращаться за медицинской помощью (в случае появления первых признаков заболевания).

Кроме того, в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия в РФ необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинской организации. Роспотребнадзор также советует южноуральцам вести здоровый образ жизни.