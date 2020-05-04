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В Челябинской области вводят масочный режим

Общество
Вчера, 16:19
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области будет введен масочный режим. На этой неделе он будет носить рекомендательный характер со следующий – станет обязательным.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер четвертого мая посетив линию по производству медицинских масок которая запущена на Областном аптечном складе.

«Уже с 6 мая пока в рекомендательном формате вводим масочный режим в общественных местах, в транспорте и учреждениях, где оказываются государственные услуги, а также в тех местах, где есть вопросы по соблюдению обязательной социальной дистанции» - рассказал Алексей Текслер.

С 12 мая намечено ввести обязательный масочный режим на территории Челябинской области, предупредил губернатор.

Алексей Текслер заверил, что для реализации данного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок.

На днях запущена линия по производству медицинских масок, которую за собственные средства закупила Русская медная компания (РМК) и предоставила региону. Сегодня губернатор лично ознакомился с процессом производства и еще раз поблагодарил РМК за ценный подарок.

Алексей Текслер заявил, что собственная производственная линия масок позволит наполнить средствами индивидуальной защиты аптеки по доступным ценам:

В течение ближайшей недели, в рамках пуско-наладочных работ, на линии будет выпускать порядка 100 тысяч масок в день. При полной загрузке – порядка пяти миллионов штук масок в месяц. «Маски сертифицированы, могут использоваться в медучреждениях или продаваться в аптеках», - подчеркнул Алексей Текслер.

Первая партия будет отправлена в медицинские учреждения. «С 12 мая по доступным ценам планируем направлять маски и в аптечную сеть областного аптечного склада», - отметил губернатор. Макси смогут поставляться и в частные аптеки после заключения соответствующего договора.

Кроме того, правительством принято решение о возможности продажи в аптеках не только медицинских, но и гигиенических, текстильных масок.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
РМК
Алексей Текслер
медицинская маска
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