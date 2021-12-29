В новогодние каникулы советуют поберечь свое здоровье

В период новогодних каникул будет уделено особое внимание вопросам организации экстренной неотложной помощи. Жителям советуют поберечь себя, в том числе защититься от вирусных инфекций.

Предстоящий новый год станет вторым в период пандемии. «В период новогодних каникул мы ожидаем поступления пациентов с различными острыми состояниями. Это обострение заболеваний органов пищеварения, отравления, травмы, ожоги и, конечно же, злоупотребление алкоголем, которое подчас вызывает алкоголь-ассоциированные сердечно-сосудистые катастрофы, инфаркты и инсульты», - доложил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований региона проконтролировать вопрос обеспечения беспрепятственного проезда машин скорой помощи ко всем дачным поселкам и садовым товариществам.

В настоящее время в Челябинской области ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивается как неблагополучная. За прошедшую неделю снизилась заболеваемость среди детей, но выросла заболеваемость среди взрослых.

Кроме того, отмечен рост заболеваемости коронавирусом среди детей до года – на 35%, подростков 15-17 лет – на 31% и молодых людей 18-29 лет – на 3,5%. Сократилось число заболевших ковидом среди дошкольников (1-6 лет) – на 9,5%, школьников 7-14 лет – на 16,6%, а также жителей 30-49 лет – на 14,2%, 50-64 лет – на 14,3%, 65 лет и старше – на 6,5%.

В новогодние каникулы возрастает количество контактов между людьми, что увеличивает риски распространения нового штамма «Омикрон». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, возможно ухудшение эпидситуации после выходных дней.

По ее словам, в субъекты Российской Федерации направлены экспресс-тесты для дифференциальной диагностики коронавируса. «Всего для порядка трех миллионов исследований, чтобы отличать грипп от новой коронавирусной инфекции, а также для того, чтобы выявлять инфекцию в отдалённых регионах, где ПЦР-тестирование затруднено», - уточнила Попова.

Премьер Михаил Мишустин напомнил россиянам, что январские выходные – это возможность отдохнуть и позаботиться о своём здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой.