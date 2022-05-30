30.05.2022
В Варненском районе девочка получила ожоги после возгорания бензина
30.05.2022
Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь
30.05.2022
Миасс примет «Кубок путешественника Федора Конюхова»
30.05.2022
Мог ставить сети: родственники самостоятельно нашли тело утонувшего рыбака на озере Мыркай
30.05.2022
По требованию прокуратуры администрация Челябинска «подсветит» «Тропу здоровья»
30.05.2022
Кошка и лиса: в Челябинской области - новые жертвы бешенства
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
28.05.2022
Турецкий политолог о позиции Эрдогана, НАТО и «курдском вопросе»
27.05.2022
Турецкий политолог: Белоруссия должна помочь России на границе
26.05.2022
Бывший посол Ватикана в США: Москва сегодня принимает на себя роль Катехона перед миром, как препятствие антихристу
24.05.2022
Эксперт: Дело Додона - зачистка политического поля Молдавии
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022