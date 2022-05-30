В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки

В Нью-Йорке прямо напротив штаб-квартиры ООН красуются очень русские - бело-сине-красные - скамейки.

Лавочки цвета государственного флага Российской Федерации с удовольствием обнаружил в американском городе уроженец Челябинска, проживающий сейчас в США. Сделанным в Нью-Йорке коротеньким, но красноречивым видео наш земляк поделился с редакцией агентства «Урал-пресс-информ».

Такой вот бело-сине-красный привет передает Россия ООН: Америка, знай наших!