В пятницу мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид

В пятницу, третьего февраля, мимо Земли пролетит астероид диаметром 140 метров, который относится к самому многочисленному типу околоземных астероидов «Аполлоны». Объекты такого размера считаются потенциально опасными.

«Астероид (367789) 2011 AG 5 пролетит мимо Земли третьего февраля 2023 года в 11 часов 51 минуту по московскому времени, находясь на расстоянии примерно 1,82 миллиона километров от Земли со скоростью 10 километров в секунду», - рассказал в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте Андрей Никифоров, работающий в Большом новосибирским планетарии.

В момент пролета его яркость достигнет +14,8 звездных величин. Один оборот вокруг Солнца астероид совершает за 625 земных дней или один земной год, восемь месяцев и 17 дней.

Наблюдать астероид можно будет в любительские телескопы в средних и южных широтах России – в ночь со второго на третье февраля объект будет перемещаться в созвездиях Ворон - Дева. Искать небесные объекты можно с наступлением астрономических сумерек над юго-восточной частью горизонта.

На сегодняшний день открыто более 15,7 тысячи малых планет данного типа. Орбиты большинства из них находятся между орбитами Венеры и Юпитера - это означает, что их орбитальные периоды больше года. Большую часть времени они проводят за пределами орбиты Земли, и только около перигелия пересекают орбиту нашей планеты c внешней стороны.

Отметим, потенциально опасным считается астероид диаметром более 100-150 метров и если траектория его движения проходит на расстоянии около 45 миллионов километров около орбиты Земли. По словам астрофизиков, астероиды диаметром до 30 метров также могут причинить серьезный ущерб планете при падении на Землю.