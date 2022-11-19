На Землю упал астероид

На Землю сегодня, 19 ноября, упал астероид, сообщает группа «AstroAlert/ Наблюдательная астрономия» в ВКонтакте, цитируя писателя и астронома Леонида Еленина.

«Через несколько часов над Великими озерами Северной Америки в атмосферу войдет только что открытый астероид C8FF042. Размер - несколько метров. Ждем свидетельств звуковой ударной волны», - отмечал Еленин около часа назад, однако это произошло раньше, чем прогнозировалось.

При этом в данном сообществе подчеркивают, что в истории человечества насчитывается всего несколько предсказанных падений на Землю астероидов.

«Огромный гул был слышен в Гамильтоне, Онтарио, около 3:30. Встряхнуло дом», - пишут в группе «Наблюдательная астрономия».

А вот как описал случившееся местный житель Роб Чепита: «Я живу в горах Стони-Крик, и я проснулся от грохота, после которого затряслась вся посуда в наших шкафах. Я был наполовину не в себе и не пытался драматизировать, но мог бы поклясться, что моя крыша тоже шумела. Я думал, что рядом с нашим домом разбился самолет».

Леонид Еленин уже опубликовал на своей странице в ВКонтакте видео.

Еще одно видео выложил в данном сообществе подписчик Владислав Алексеев:

По имеющейся информации, размер астероида - несколько метров. Приближающееся к Земле небесное тело зафиксировали роботы-телескопы.