В России хотят отложить реформу техосмотра

Масштабная реформа по прохождению технического осмотра автотранспорта, которая должна была заработать с 8 июня этого года, отложена на неопределенный срок. Причиной отсрочки послужило распространение коронавирусной инфекции по территории страны, пишет сегодня, 30 марта, “Коммерсант”.

Реформ, разрабатываемая Минэкономом, Минтрансом, МВД совместно с бизнесом, предполагает полное исключение покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Около 80% российских автомобилистов поступают именно так.

Законопроект был поддержан Российским союзом автостраховщиков и Государственной думой. Но изменения решили отложить, чтобы сократить контакты и минимизировать издержки бизнеса на фоне пандемии covid-19.