В России хотят выдавать бесплатные лекарства сердечникам

Гражданам России, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, планируют выдавать бесплатные лекарства. Расширить льготный список и увеличть период предоставления препаратов до трех лет предлагают сенаторы комитета Совета Федерации по соцполитике. Соответствующая инициатива была направлена в Министерство здравоохранения РФ.

По словам заместителя председателя СовФеда по соцполитике Татьяны Кусайко, в сфере оказания помощи больным с хроническими заболеваниями сердца связаны с отсутствием единой службы оказания медицинской помощи, проблемами маршрутизации, невысоким охватом диспансеризации, а также отсутствием бесплатной выдачи лекарств пациентам, пролечившимся в стационаре.

Сенатор подчеркивает, что с 2020 года субъектам России направляются субсидии на бесплатные лекарства для пациентов, переживших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий, и выписавшихся из больниц, пишет “Парламентская газета”.