В России могут отменить санкции коммунальщикам за некачественные ЖКУ

В России коммунальщиков могут перестать штрафовать за оказание некачественных услуг населению.

Санкции хотят заменить перерасчетом стоимости данных услуг, возмещением морального и другого вреда потребителям, пишут сегодня, 19 мая, "Известия".

По данным издания, соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований» накануне получили положительную оценку правового управления Госдумы.

В нижней палате парламента отметили, что при штрафе существует более сложная процедура выплаты денег потребителям некачественных услуг. Перерасчет стоимости будет способствовать тому, что гражданин сможет защитить права, уменьшив плату за ЖКУ.