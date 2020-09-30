В России могут закрыться треть автозаправок

До конца года в России может закрыться около 30% всех работающих в стане автозаправочных станций. Причиной остановки работы АЗС может стать вступающий в силу с начала октября национальный стандарт - ГОСТ Р 58927-2020, в котором прописаны требования к оснащению заправок.

С таким прогнозом выступили в Независимом топливном союзе. Как пишут “Известия”, новый ГОСТ обязывает АЗС иметь оборудование с контролем количества заливаемого топлива, программное обеспечение с защитой от несанкционированного доступа. Еще одно требование - замена узлов, не предусмотренных изготовителем.

В организации отмечают, что около 60% АЗС в России независимые и многие из них не смогут профинансировать приобретение требуемого оборудования. Несоответствие новым стандартом обернется для них штрафом. Более того производители не смогут выпустить такое количество нового оборудования. Поэтому трети из 23 тыс. автозаправок в стране грозит закрытие.