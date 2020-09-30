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В России перестанут продавать ОСАГО без техосмотра

Федерация
Сегодня, 11:58
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В России заканчиваются коронавирусные льготы для автомобилистов. С 1 октября обязательным требованием для приобретения полиса ОСАГО станет предъявление диагностической карты. В случае, если водитель оформил полис ранее нужно будет пройти техосмотр до конца октября, пишут сегодня, 30 сентября, “Известия”.

Из-за пандемии по новой коронавирусной инфекции и ввода ограничительных мер в стране был запущен льготный период, который действовал с 1 марта по 30 сентября. Так как пункты техосмотров были закрыты, то водителям разрешили не оформлять диагностическую карту.

Теперь тем, кто купил ОСАГО, но не прошел техосмотр нужно будет это сделать до 31 октября. В противном случае страховщик может потребовать компенсировать вред от ДТП.

В нормативных актах так и не появилось ясности по поводу оповещения страховой компании о прохождении техосмотра, поэтому автовладельцам рекомендуется сделать это самим.

 

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