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В России предложили давать скидку студентам-отличникам на оплату обучения

Федерация
Сегодня, 11:31
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В России прорабатывается инициатива по предоставлению скидки на обучение студентам, получающим образование на коммерческой основе и не имеющих академических задолженностей. Соответствующий законопроект уже подготовлен комитетом ГД по образованию и будет внесен в ближайшее время на рассмотрение депутатов.

Поправки предлагается внести в ст. 101 федерального закона “Об образовании”, сообщают “Известия”. Разработчики проекта закона считают, что высшие учебные заведения необходимо обязать ввести льготу на обучение студентам-отличникам. Это позволит поддержать семьи и станет стимулом для молодого поколения стремиться к высоким оценкам.

В настоящее время в стране существует только одна поощрительная мера для успешных студентов - перевод с коммерции на бюджет. Но так как бюджетные места освобождаются редко, то и применяется этот стимул совсем не часто.

 

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