28.12.2021
Южноуральцам предложили поздравить друг друга с Новым годом необычными онлайн-открытками
28.12.2021
Детский омбудсмен предложила разрешить оплачивать маткапиталом дорогостоящее лечение
28.12.2021
Каким будет год кино Челябинского областного Киноцентра
28.12.2021
За сутки заболело ковидом 502 южноуральца, выздоровело 624, умерло 27
28.12.2021
В России предложили запретить чиновникам выезд за границу в новогодние праздники
28.12.2021
Новогодняя помощь нуждающимся Челябинской области
В России предложили запретить чиновникам выезд за границу в новогодние праздники
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021
Сергей Антипов: Курчатовский район продолжает развиваться и живет полной жизнью
23.12.2021
Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты
22.12.2021
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021