В России предложили запретить чиновникам выезд за границу в новогодние праздники

Российским чиновникам следует проводить новогодние каникулы в стране, развивая таким образом внутренний туризм. В Госдуме предложили запретить госслужащим заграничные поездки в это время года. С такой инициативой выступил парламентарий Султан Хамзаев.

По мнению депутата, отдыхая в стране чиновники смогут понять болевые точки российского туризма в каждом регионе и начать их решать. Парламентарий считает, что отдых на российских курортах должен стать дешевле и комфортнее для граждан.

В беседе с РИА “Новости” Хамзаев отметил, что многие депутаты поддержали его инициативу и планируют провести новогодние праздники в стране.