В России призвали запретить опасный загрязнитель природы - одноразовую посуду

В список товаров, использование которых правительство РФ намерено ограничить, предложили внести пластиковую одноразовую посуду,, а также упаковку для пищевых продуктов. Как сообщается в письме ассоциации “Промышленность за экологию” в Минпромторг, к запрету предлагается продукция из вспененного полистирола

Полистирол сложно переработать, он плохо разлагается и загрязняет окружающую среду. Его используют для вторичной упаковки прокладочного материала или наполнителя. Из него изготовлена одноразовая посуда и упаковка. Например, контейнеры для готовых блюд и яиц, сообщают “Известия” со ссылкой на текст письма.

Напомним, что Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды и Российский экологический оператор ко второму кварталу готовят к представлению в правительство РФ список товаров и упаковки, которые нельзя или сложно утилизировать и перерабатывать.