01.02.2022
Посвящение Сергею Герасимову – IV фестиваль школьного кино
01.02.2022
В России проиндексировали маткапитал и социальные пособия
01.02.2022
В Челябинске незаконно занятый участок земли возвращен в муниципальную собственность
01.02.2022
Прокуратура Челябинска нашла загрязнителя воздуха
01.02.2022
В Челябинске состоится традиционный Кубок губернатора по дзюдо
01.02.2022
«Ростелеком» установил видеонаблюдение и модернизировал пропускную систему на автозаводе «УРАЛ»
В России проиндексировали маткапитал и социальные пособия
18.10.2021
Как улучшить жилищные условия за счёт средств материнского капитала
11.08.2021
В 2021 году более 300 южноуральских семей воспользовались региональным маткапиталом
30.07.2021
Многодетные семьи Челябинской области приобретают сады за счет средств маткапитала
03.03.2021
Со 2 марта ежемесячная выплата из маткапитала снова продлевается по заявлению
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022