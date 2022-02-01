В России проиндексировали маткапитал и социальные пособия

Материнский капитал и другие социальные пособия с 1 февраля 2022 года проиндексировали на 8,4% соответственно уровню инфляции. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Как следует из постановления кабмина, после индексации размер маткапитала на первого ребёнка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребёнка — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первенца. В случае, если выплата уже предоставлялась, доплата при рождении второго ребёнка, составит 168,6 тыс. рублей.

Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличится до 20 472,77 рублей. При этом право на такое пособие имеет один из родителей либо опекун. Работающим гражданам пособие выдается по месту работы за счет средств Фонда социального страхования, неработающим, учащимся - в органах соцзащиты.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет до 7 677,81 рублей, максимальный - до 31 282 рублей. Напомним, что пособие платится из расчета 40% от среднего заработка и не может превышать или быть ниже максимального и минимального установленных размеров.

Социальное пособие на погребение в 2022 году составит 6 964,68 рублей, однако его размер необходимо уточнять в территориальных органах ФСС.

На 8,6% подрастут в феврале и пенсии неработающих пенсионеров. Средний размер страховой выплаты по старости увеличится до 18 984 рублей, а прибавка к страховой пенсии по старости в среднем составит 1,5 тыс. рублей.