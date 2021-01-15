В России спрогнозировали рост стоимости связи на 15%

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В России спрогнозировали рост стоимости связи на 15%

В 2021 году в России сотовая связь подорожает на 15-16%. Повышение тарифов связано с намерением операторов компенсировать дополнительные расходы. К такому выводу пришли аналитики агентства Content-Review.

Как указывается в отчете Content-Review, которое занимается аналитикой и прогнозированием на российском и глобальном телеком-рынках, рост стоимости тарифов вырастет из-за намерения сотовых операторов компенсировать допрасходы, исчезновение и сокращение ряда статей доходов.

В частности, в прошлом году операторы лишились статьи дохода международный роуминг из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что ценник будет поднят на тарифы стоимость которых составляет 500-900 рублей. Пользователи таких тарифов инертны и не заметят повышения на 100 рублей, пишут “Ведомости”.