В России вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

В России создан Координационный совет по борьбе с коронавирусом. Его возглавил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Я принял решение создать Координационный совет по противодействию коронавирусу. Буду лично координировать его работу в ежедневном режиме», – заявил Михаил Мишустин.

Как отметили в пресс-службе правительства, на заседании стратегической сессии Совета 14 марта отметили, ситуация во всём мире развивается по неблагоприятному сценарию. Положение в большинстве стран сложное, а в Европе – можно сказать, критическое, констатировал Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, с 16 марта Россия ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, а также в Швейцарию и Норвегию, кроме регулярных рейсов из Москвы в столицы этих государств и обратно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на Председатель Правительства распорядился усилить контроль в пунктах пропуска, аэропортах и на вокзалах. А россиян попросил минимизировать поездки за рубеж.

Министерствам и ведомствам советуют отменить служебные загранкомандировки и поездки в личных целях сотрудников.

Регионам рекомендуют сократить количество массовых мероприятий, включая развлекательные, спортивные и деловые.

Россиянам и иностранцам, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией, а также членами их семей необходимо самоизолироваться на 14 дней и находиться под врачебным наблюдением.

Мишустин посоветовал регионам взять на вооружение практику Москвы по быстрой диагностике и принятию оперативных мер при выявлении коронавируса.

Кроме того, Михаил Мишустин также отдал распоряжение МВД, МИД и ФСБ разработать проект о временном приостановлении с 00:00 15 марта пропуска иностранцев через границу с Польшей и Норвегией. В Россию нельзя будет въехать с целью трудоустройства, учебы и туризма. Исключение составят только граждане Республики Белоруссии, члены официальных делегаций и лица, имеющие вид на жительство в России.

В субботу, 14 марта, Москва и Московская область ввели ряд дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

Напомним, пятого марта в Москве был введен режим повышенной готовности. «В подписанном мною указе режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), официально признается обстоятельством непреодолимой силы», - сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

В Подмосковье режим повышенной готовности действует с 13 марта. Запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек и рекомендовано воздержаться от проведения мероприятий с меньшим числом участников, сообщает пресс-служба правительства области.

На территории Москвы до 10 апреля будет действовать запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек.

С 16 марта во всех школах и детских садах столицы и Подмосковья вводится свободное посещение. По усмотрению родителей или законных представителей дети могут не ходить в школу, а обучаться дистанционно. При этом будут продолжены и занятия в учебных заведениях.

На работодателей (руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей) возлагается обязанность не допускать на рабочее место и территорию организации работников, обязанных соблюдать режим самоизоляции на дому.

Дополнительные меры введены и в Санкт-Петербурге, сообщают в городской администрации. С 16 марта 2020 года до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории города театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

Работодателям рекомендуется не направлять работников в командировки в другие государства, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан и не принимать участия в таких мероприятиях.

С 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности. В связи с этим до 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе – 600 человек, отмечают в правительстве региона.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двоих граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 56 жителей России (в Москве, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, Московской, Ленинградской, Калининградской, Липецкой, Кемеровской, Белгородской областях, Пермском и Краснодарском краях.