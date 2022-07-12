В России зарегистрирован первый случай оспы обезьян

Роспотребнадзор зафиксировал первый случай оспы обезьян в России. Заболевание было подтверждено у молодого человека, который вернулся в Россию из Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от Роспотребнадзора.

В интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев выразил мнение, что один этот случай не приведет к массовому распространению оспы обезьян в России.

"Распространения оспы обезьян у людей в России не будет. Это точно. У нас проводятся меры профилактики оспы обезьян, у нас довольно сильная санитарно-эпидемиологическая служба, да и просто врачи насторожены (после всплеска заболеваемости COVID-19, – ред.). Все люди, у которых есть признаки оспы обезьян, будут отправлены на карантин, все люди, с которыми контактировали больные, тоже будут отправлены на карантин, поэтому распространения не будет", – считает Николай Малышев.

Новые случаи оспы обезьян в России могут появиться только в случае завоза из других стран, считает врач-инфекционист. По его словам, наиболее опасный регион в этом плане – Европа.

Первый инфицированный оспой обезьян россиянин сам пришел в больницу и пожаловался на характерную сыпь, отмечают в Роспотребнадзоре. Болезнь у молодого человека протекает в легкой форме, его жизни ничего не угрожает.