12.07.2022
В России зарегистрирован первый случай оспы обезьян
12.07.2022
В центре содействия семейному воспитанию Троицка умер подросток, ведется следствие
12.07.2022
В Госдуме примут законы в защиту экономики РФ, которые нельзя отложить на осень
12.07.2022
В Челябинске в результате разгерметизации колеса 19-го троллейбуса пострадал пассажир
12.07.2022
В Челябинске на проезжей части ВАЗ сбил мальчика на самокате
12.07.2022
В Миассе кузов ВАЗа «сложился» пополам после «встречи» со столбом, водитель оказался в ловушке
В России зарегистрирован первый случай оспы обезьян
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022