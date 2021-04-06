В соцсеть через Госуслуги: в России предложили новый вид авторизации

В России хотят ввести новый вид авторизации в социальных сетях посредством портала “Госуслуги”. Как уточняется на портале правовых актов, юзеры интернет-платформ смогут выбрать тип регистрации по своему смотрению.

Новую форму авторизации уже тестирует Минцифры. Тестирование продлится до 1 июля 2021 года. Пользователям соцсетей предлагается пройти авторизацию по привычному логину и паролю либо через учетную запись портала “Госуслуг”. Подчеркивается, что персональные данные, которые введены на “Госуслугах”, передаваться не будут.

В ведомстве уверяют, что таким образом граждане получат возможность заключать сделки и подписывать договоры в интернете после авторизации через “Госуслуги”. Это станет гарантом безопасности между бизнесом и пользователями.