Виктор Бут, отбывающий срок в США, надеется на обмен

По данным американских СМИ, американцы готовы обменять Виктора Бута на находящихся под стражей в России граждан США Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Грайнер судят за контрабанду наркотиков, Уилан отбывает многолетний срок за шпионаж.

Супруга Виктора Бута опасается, что обмен заключенными между РФ и США может не состояться

Алла Бут сообщила в эфире радио Sputnik о недавнем телефонном разговоре с мужем. По ее словам, Виктор устал от того, что ему приписывают западные СМИ и опасается, что информационные вбросы работают явно не на благо переговоров.

Виктор Бут находится под стражей с 2008 года, он осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американская сторона сделала России серьезное предложение об обмене заключенными и призывает его принять.

На минувшей неделе тему заключенных обсуждали в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров. Американские СМИ сообщали, что в Москве якобы запросили включения в сделку россиянина, который находится под стражей в Германии.