Владимир Путин направил телеграмму матери и жене Синдзо Абэ

Президент России Владимир Путин в телеграмме выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьера Японии Синдзо Абэ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Абэ скончался в пятницу в больнице Медицинского университета Нары после совершённого на него нападения. Ему было 67 лет.

"Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты, - говорится в телеграмме. - Рука преступника оборвала жизнь выдающегося государственного деятеля, длительное время возглавлявшего правительство Японии и много сделавшего для развития добрососедских отношений между нашими странами".

Путин отметил, что поддерживал с Абэ регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись прекрасные личные и профессиональные качества экс-премьера Японии.

"Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - подчеркнул российский лидер.