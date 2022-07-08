08.07.2022
Старинная церковь в южноуральской глубинке обрела охранные зоны
08.07.2022
Владимир Путин направил телеграмму матери и жене Синдзо Абэ
08.07.2022
Водителей Челябинска ждут массовые проверки
08.07.2022
В Карталах в теплотрассе обнаружены человеческие останки
08.07.2022
Уроженка Казахстана попалась на контрабанде сильнодействующих веществ
08.07.2022
В Челябинской области ежедневно теряются любители «тихой охоты»
Владимир Путин направил телеграмму матери и жене Синдзо Абэ
06.07.2022
По указу Владимира Путина чебаркульский танковый полк стал гвардейским
05.07.2022
Алексей Текслер поздравил командующего ЦВО со званием Героя РФ
30.06.2022
144 на 144: по указанию Владимира Путина бойцов ВСУ обменяли на военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР
30.06.2022
Путин – о прозвучавшем на саммите предложении лидерам стран «семёрки» «раздеться»
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022
Челябинцы предлагают Котовой искать провокаторов и вредителей в собственной команде
04.07.2022