Владимир Путин обратится с Посланием к Федеральному Собранию в начале 2023 года

В 2022 году президент России Владимир Путин не будет выступать с традиционным ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Ситуация развивается очень динамично и нужно время и дополнительный анализ происходящего, пояснил глава государства, отвечая на вопросы представителей СМИ. Послание будет оглашено в начале 2023 года.

Президент напомнил, что в календарном году также не было Послания президента.

«У нас, по-моему, в 2017 году тоже не было Послания, именно в календарном году. Но оно должно быть, - сказал Владимир Путин. - Вопрос в чём? Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому очень, не очень, но сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно».

Послание Федеральному собранию будет оглашено в начале 2023 года.

«Мы это сделаем в начале года, безусловно, но сам смысл послания как раз заключается в том, что я сказал только что. Так или иначе это было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Потому, если по-честному, и мне, и администрации было сложновато, не повторяясь, еще раз запихнуть это в формальное послание», - сказал глава государства.

Он отметил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а «повторяться не очень хочется».

По его словам, он уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, после чего «опять собрать и повторяться не очень хочется».

«Для того, чтобы всё это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и то, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время, - отметил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что не будет называть конкретные даты. «Но в новом году мы это, безусловно, сделаем», - заверил президент.

Напомним, начало практике обращения главы государства к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации в новейшей истории России было положено более четверти века назад. Согласно 84-й статье Конституции РФ, президент обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

В 2023 году Послание главы государства будет 28-м по счету — впервые президент выступил перед представителями палат российского парламента в 1994 году.

Владимир Путин оглашал послания 17 раз (с 2000 по 2007 и с 2012 по 2021, в 2023 году будет 18-м). С первым обращением к Федеральному собранию Владимир Путин выступил восьмого июля 2000 года. С 2001 по 2007 годы мероприятие проводилось в апреле или мае. В 2008 году – в ноябре, с 2009 по 2016 годы – в декабре. В 2018 году – первого марта, в 2019 году - 20 февраля, в 2020 году – 15 января.

В 2020 году глава государства предложил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ, а также новые принципы формирования федерального правительства. Через несколько часов все члены кабмина во главе с председателем Дмитрием Медведевым ушли в отставку. Правительство возглавил Михаил Мишустин, до этого руководивший ФНС. Кроме того, Владимир Путин в Послании озвучил ряд прорывных предложений, которые должны помочь преодолеть демографический кризис.

В 2021 году глава государства обратился с традиционным ежегодным посланием к Федеральному Собранию 21 апреля.

Традиционно темы и содержание послания не разглашаются заранее. Документ, в котором излагаются цели и задачи страны, становится руководством к действию для правительства и парламента, региональных органов власти.