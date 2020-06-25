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Владимир Путин предложил повысить НДФЛ. Для кого и когда?

Федерация
Сегодня, 09:26
Автор: 
Олеся Денисова

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год.

С таким предложением глава государства выступил в телевизионном обращении к гражданам страны.

Владимир Путин напомнил, в стране с 2001 года действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. «То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13 процентов, на первый взгляд, выглядит даже несправедливым», - считает президент. С другой стороны, введение плоской шкалы позволило увеличить собираемость налога и направлять дополнительные средства на решение социальных задач.

«Предлагаю следующее: с 1 января будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год», - предложил глава государства.

Доход пять миллионов рублей в год можно получить при средней начисленной зарплате в месяц 416 тысяч 666,7 рублей.

Владимир Путин уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться только та часть доходов, которая превышает установленную планку в пять миллионов рублей.

По словам президента, это решение позволит дополнительно получить в бюджет около 60 миллиардов рублей. Эти деньги будут целевым образом направлены в дополнение к уже выделяемым ресурсам на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций.

В марте во время обращения к россиянам Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам. В начале апреля глава государства подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Налогом в 13% будет облагаться не сам вклад или сумма вкладов, чей общий объем вкладов превышает один миллион рублей. Его начнут взимать за 2021 год, то есть первый раз налог придется заплатить в 2022 году. Налог не нужно будет платить по банковским вкладам со ставкой менее 1% и эскроу-счетам, а также по вкладам до 60 тысяч рублей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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