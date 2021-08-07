07.08.2021
Афиша на выходные
07.08.2021
У президента и губернатора не совпали цифры по снижению объемов выбросов в Челябинской области
07.08.2021
Владимир Путин провел рабочую встречу с Алексеем Текслером
06.08.2021
Алексей Текслер доложил Владимиру Путину об оказании помощи пострадавшим
06.08.2021
Рисунки южноуральцев вошли в виртуальную выставку Музея Победы о фронтовых собаках
06.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое и восьмое августа
Владимир Путин провел рабочую встречу с Алексеем Текслером
07.08.2021
У президента и губернатора не совпали цифры по снижению объемов выбросов в Челябинской области
07.08.2021
Путин – Текслеру: Про ФАПы не забывайте
07.08.2021
Текслер: Ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости ковидом
06.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021
В Челябинской области растет число ковидных пневмоний среди дошкольников, подростков и пожилых людей
05.08.2021
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021