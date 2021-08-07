Владимир Путин провел рабочую встречу с Алексеем Текслером

В пятницу, шестого августа, президент России Владимир Путин в Магнитогорске провёл рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

«Я доложил о социально-экономической ситуации, о тех проектах, планах развития, которые у нас есть. В первую очередь в сфере образования, науки, здравоохранения, экологии и ряда других направлений», - рассказал по итогам встречи губернатор.

В области здравоохранения планируется строительство новых объектов, в том числе ФАПов, оснащение их современной аппаратурой, привлечение новых медицинских кадров.

В сфере экологии реализуются планы по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В 2020 году по сравнению с 2017 годом выбросы уменьшились на 17,7%, к 2024 году этот показатель планируется довести до 24%, а в Челябинске – до 30%.

«Президент высоко оценил работу, которую мы проводим в регионе, и я уверен, что этот импульс позитивный позволит нам ещё более эффективно работать», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил президента за внимание к проблемам региона, за принятые решения, в том числе по метро. «Спасибо за внимание к региону. Это и решение экологических проблем, конечно, и развитие городов и сельских территорий, стройка, дороги, общественный транспорт, решение по метро – жители очень позитивно восприняли, потому что старая проблема, – это вопросы безопасности, то, что было сделано за многие годы. Поэтому огромное спасибо за эти решения», - сказал на встрече Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор доложил главе государства о планах по модернизации Магнитогорского аэропорта, по дорожному строительству. «Президент пожелал успешной работы», - поделился после встречи Алексей Текслер.

ФОТО: пресс-служба Кремля