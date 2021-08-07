У президента и губернатора не совпали цифры по снижению объемов выбросов в Челябинской области

В Челябинской области в 2020 году объем загрязняющих выбросов в атмосферу сократился на 17,7% по сравнению с 2017 годом, благодаря природоохранным мероприятиям, реализованным региональными властями совместно с федеральными структурами и предприятиями.

Об этом доложил губернатор Алексей Текслер президенту Владимиру Путину в ходе рабочей встречи шестого августа.

«По итогам 2020 года, хочу доложить, что по сравнению с 2017 годом мы добились снижения выбросов от стационарных источников на 17,7 процента, то есть мы идём с опережением в выполнении Вашей задачи», - отчитался Текслер.

Владимир Путин отметил, что по имеющимся у него данным снижение произошло на 15 процентов.

«Нет, на 17,7 процента – это статистика, мы её выверили. Я отдельно отработаю этот вопрос», - заверил губернатор.

Владимир Путин выразил готовность согласиться с данными, представленными регионом, и попросил Алексея Текслера представить ему подтверждающие документы: «Хорошо. Давайте документы».

Алексей Текслер также отметил, что к 2024 году в области планируют сократить объемы вредных выбросов в атмосферу на 24%. «По Челябинску поставили себе задачу выйти на 30 процентов, мы это безусловно сделаем. Все планы свёрстаны, и мы постоянно мониторим выполнение этих задач и этих планов», - пообещал Алексей Текслер.

Напомним, Южный Урал первым в Российской Федерации принял региональный экологический стандарт (в декабре 2020 года). Он разработан совместно с экологами и регламентирует принципы охраны атмосферного воздуха, сохранения водных ресурсов, увеличения площади озеленения и развития экологического волонтёрства.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» заключены экологические соглашения о снижении выбросов и сбросов с крупнейшими предприятиями Челябинска и Магнитогорска.

В рамках регионального экологического стандарта подобные соглашения заключены с предприятиями других промышленных городов области.

«Мы заключили в рамках Вашего Указа 16 четырёхсторонних соглашений по снижению объёмов выбросов и параллельно с этим в рамках своего экологического стандарта ещё 30 двусторонних по всем нашим промышленным городам в регионе», - рассказал президенту Алексей Текслер.

В Челябинской области для контроля за реализацией взятых промышленниками обязательств создан единый центр онлайн-мониторинга качества воздуха.

ФОТО: сайт Кремля