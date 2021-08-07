Путин – Текслеру: Про ФАПы не забывайте

Президент России Владимир Путин порекомендовал губернатору Челябинской области Алексею Текслеру не забывать про фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

Разговор о здравоохранении региона шел в ходе рабочей встречи главы государства и губернатора в пятницу, шестого августа.

Алексей Текслер отчитался, что в регионе введены в эксплуатацию новые крупные учреждения здравоохранения (в том числе за рекордные 74 дня построена инфекционная больница на 550 коек), проектируется ещё три крупных объекта – это больничные комплексы в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске.

В области не оставляют без внимания и первичное звено здравоохранения. За два года построено 46 ФАПов, приобретено 17 мобильных комплексов. Планируется построить еще 27 ФАПов и пять поликлиник.

«Делаем основной упор на терапевтов, на первичное звено, это сегодня ключевое. Дальше идёт по цепочке: чем мы лучше будем справляться на первичном этапе, тем меньше проблем у нас будет дальше, и снижение всех вопросов, связанных с лечением на высокотехнологичном этапе», - отметил Алексей Текслер.

Особое внимание уделяется кадрам. Третий год в области отмечается рост числа докторов, но пока не удалось достичь нормативного показателями по обеспеченности врачами. Для привлечения новых кадров реализуются программы «Земский доктор», «Земский фельдшер», приобретаются квартиры и начали строить дома для медиков в территориях, где есть дефицит. Отдельная программа – это ординаторы плюс целевики.

«Мы поступательно растём и на кадры для здравоохранения сегодня обращаем основное внимание», - констатировал Алексей Текслер. На что Владимир Путин посоветовал: «Про ФАПы не забывайте».

Губернатор заверил, что в области этому уделяется особое внимание и в подтверждение своих слов привел пример: «Когда мы открываем ФАП, бабушки подходят, говорят: больницу построили».

Алексей Текслер также рассказал, что в области планируют оснащать ФАПы современным медицинским оборудованием, чтобы жители сельских населенных пунктов могли на месте получать полный комплекс медобслуживания.