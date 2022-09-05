Восточный экономический форум начал работу во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня, пятого сентября, открылся VII Восточный экономический форум. Он выступает в роли ключевой международной площадки для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества.

С пятого по восьмое сентября здесь подвергнут всесторонней экспертной оценке экономический потенциал российского Дальнего Востока, уточнят представление о его инвестиционных возможностях. Девиз ВЭФ-2022 звучит так: «На пути к многополярному миру».

В этом году форум проходит в непростой геополитической обстановке, связанной с новой волной коронавирусной эпидемии, энергетическим кризисом в Европе и проведением Российской Федерацией спецоперации по защите Донбасса. Коллективный Запад сделал все, чтобы «изолировать» мероприятие, однако в нем примут участие делегаты из более чем 60 стран мира, в том числе государства-союзники США – Япония и Южная Корея. Это говорит о растущем авторитете России как одного из «центров силы» нарождающегося нового мирового порядка.

Форум традиционно проходит в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.

В деловую программу седьмого ВЭФ входят бизнес-диалоги с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии. В общей сложности запланировано семь десятков разных мероприятий.

На Восточном экономическом форуме работает наш специальный корреспондент Алексей Иванов.