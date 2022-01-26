Врачи и учителя смогут приобрести жильё на Дальнем Востоке на льготных условиях

Программу "Дальневосточная ипотека" с апреля могут распространить на врачей и учителей. Об этом сегодня, 26 января, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передаёт ТАСС. По его словам, сейчас законопроект находится на согласовании в правительстве. Ряд ведомств уже одобрили расширение программы.

«Поскольку есть поручение президента, я убежден, что правительство проведуе все процедуры до середины весны. Будем целиться на апрель», - сообщил министр.

Напомним, что программа "Дальневосточная ипотека" была запущена в России в 2019 году. Она подразумевает выдачу кредитов под 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе. Оформить займ могут молодые семьи, в которых супругам не более 35 лет, а также неполные семьи с несовершеннолетними детьми, участники программы "Дальневосточный гектар" и граждане, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.