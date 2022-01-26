26.01.2022
Челябинские полицейские задержали наркокурьеров с тремя килограмами мефедрона
26.01.2022
В Магнитогорске рекордно низкая безработица
26.01.2022
Пенсионерка из Челябинска хотела заработать на инвестициях и лишилась миллиона рублей
26.01.2022
Врачи и учителя смогут приобрести жильё на Дальнем Востоке на льготных условиях
26.01.2022
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей: причиной стал коронавирус
26.01.2022
Офтальмологическое отделение в Златоусте работает в штатном режиме
Врачи и учителя смогут приобрести жильё на Дальнем Востоке на льготных условиях
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022