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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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пенсионеры
Федерация
29.03.2022 10:47

За счет чего можно увеличить пенсию

Государственная дума России рассказала о семи надбавках, за счет которых можно увеличить размер получаемой пенсии.

Неработающий пенсионер, размер материального обеспечения которого ниже установленного в регионе прожиточного минимума в регионе, может претендовать на получение доплаты до этой величины. При подсчете учитывается пенсия вместе с надбавками и компенсациями расходов (например, за жилищно-коммунальные услуги).

Кроме того, ветеранам и инвалидам, а также лицам, пострадавшим от радиации, несовершеннолетним узникам фашизма, Героям России и Советского Союза, Героям Соцтруда полагается ежемесячная денежная выплата и входящий в ЕДВ набор социальных услуг. НСУ может предоставляться в натуральной или денежной форме.

Пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных лиц (несовершеннолетних детей, студентов-очников, пожилых родственников, инвалидов), выплачивается доплата к пенсии за иждивенца.

Гражданам, которые 30 лет проработали в сельской местности, выплачивается «сельская» надбавка. С этого года она сохраняется даже и после переезда пенсионера в город.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Перерасчет производится автоматически при наступлении этого возраста.

Предусмотрена доплата за «северный» стаж положена гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним.

Кроме того, существует дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги.

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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29.03.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске группа детей без взрослых оказались на льду реки Миасс в районе новой набережной. Од
29.03.2022

В Челябинске мальчишка провалился под лед
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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  • +7 (906) 869-79-01

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29.03.2022 11:00

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26.03.2022 14:18

Жителей Челябинской области призывают выключить свет в поддержку Земли

26.03.2022 12:55

По следам «преступления»: воспитанники челябинской «Высоты» побывали в гостях у военных следователей

26.03.2022 12:37

Михаил Скоков заинтересовался мотивами 17-летнего «полицейского» из Златоуста

26.03.2022 12:00

В Челябинской области 575 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

26.03.2022 11:50

В Ленинском районе Челябинска замечена рыжая хищница

26.03.2022 10:22

Работникам культуры Челябинска вручили «Золотую лиру»

26.03.2022 10:06

ЧелГУ открыл пункт приема гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

26.03.2022 09:56

Челябинцы могут повлиять на реализацию инициативных проектов в родном городе

26.03.2022 09:43

Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом: 2:1

26.03.2022 09:30

Итоги недели Челябинской области (с 21.03.2022 по 25.03.2022)

25.03.2022 19:43

НМУ объявлены в трех городах Челябинской области