За счет чего можно увеличить пенсию

Государственная дума России рассказала о семи надбавках, за счет которых можно увеличить размер получаемой пенсии.

Неработающий пенсионер, размер материального обеспечения которого ниже установленного в регионе прожиточного минимума в регионе, может претендовать на получение доплаты до этой величины. При подсчете учитывается пенсия вместе с надбавками и компенсациями расходов (например, за жилищно-коммунальные услуги).

Кроме того, ветеранам и инвалидам, а также лицам, пострадавшим от радиации, несовершеннолетним узникам фашизма, Героям России и Советского Союза, Героям Соцтруда полагается ежемесячная денежная выплата и входящий в ЕДВ набор социальных услуг. НСУ может предоставляться в натуральной или денежной форме.

Пенсионерам, которые содержат нетрудоспособных лиц (несовершеннолетних детей, студентов-очников, пожилых родственников, инвалидов), выплачивается доплата к пенсии за иждивенца.

Гражданам, которые 30 лет проработали в сельской местности, выплачивается «сельская» надбавка. С этого года она сохраняется даже и после переезда пенсионера в город.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Перерасчет производится автоматически при наступлении этого возраста.

Предусмотрена доплата за «северный» стаж положена гражданам, проработавшим не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к ним.

Кроме того, существует дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги.