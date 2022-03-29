29.03.2022
Суд обязал администрацию Челябинска обеспечить инвалиду-колясочнику возможность спокойно передвигаться
29.03.2022
Челябинские лицеисты окунулись в увлекательную жизнь медицинского вуза
29.03.2022
В Челябинской области 7,6 тысячи жителей продолжают бороться с ковидом
29.03.2022
Австралия вспомнила «дело Магнитского»: под санкциями оказались 39 россиян
29.03.2022
Япония прекращает поставки в Россию дорогих автомобилей
29.03.2022
Южноуральцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут рассчитывать на отсрочку по выплату долга
За счет чего можно увеличить пенсию
03.02.2022
С 3 февраля пенсионерам начали выплачивать проиндексированную пенсию
02.09.2021
Большинство пенсионеров Челябинской области уже получили по 10 тысяч «президентских»
23.07.2021
В России готовят индексацию пенсий работающим пенсионерам
08.06.2021
Профсоюзы потребовали от Путина разобраться с индексацией пенсий
Минэкологии отреагировало на сигнал челябинца о сливе нечистот в реку
28.03.2022
Делегация Челябинской области отправилась в Крым укреплять дружбу и поздравлять нахимовцев
28.03.2022
Очередная инициатива челябинских властей по оптимизации трамвайных маршрутов выходит боком для пассажиров
25.03.2022
Наталья Котова поздравила работников культуры с профессиональным праздником
25.03.2022
В спецоперации на Украине погибли еще два южноуральца
24.03.2022