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За сутки в России подтверждено 9263 случая коронавируса

Федерация
Сегодня, 13:52
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 9 тысяч 263 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, из них у 43,1% нет клинических проявлений заболевания.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 19 мая в мире подтверждено 4 миллиона 889 тысяч 114 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 1,9%, сутками ранее – 1,73%), летальных исходов - 320 тысяч 26 (прирост за сутки 1,11%, сутками ранее -1,1%).

В Российской Федерации зарегистрировано 299 тысяч 941 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 3,2%), в том числе в Москве – 142 тысячи 824 случая (за сутки 2583).

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 9 тысяч 355 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 2999 человека (регион вышел на шестую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 1885 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 1806, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1308, в Тюменской области – 1227, в Курганской области –130.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 76 тысяч 130 человек (плюс 5921), в Москве – 28 тысяч 913 человек (плюс 2583). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 2837 человека (за сутки - 115). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –1651, Московской области – 271, в Санкт-Петербурге – 95, в Нижегородской области – 45, в Республике Ингушетия – 35, в Республике Дагестан – 32, в в Ставропольском крае и в Ростовской области – 31, в Брянской области – 30, в Краснодарском крае - 26, в Новосибирской области – 22, в Красноярском крае - 20, в Калужской и Тульской областях – 19, в Республике Коми – 18, в Республике Башкортостан – 17, в Республике Северная Осетия, в Ивановской и Владимирской областях – 15, в Приморском крае - 14, в Пермском крае, в Волгоградской, Воронежской и областях – 13, в Удмуртской Республике, в Брянской, Пензенской и Ярославской областях – 12, в Чеченской Республике, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Калининградской, Самарской, Саратовской, Смоленской и Тверской областях – 11.

В УрФО зарегистрировано 50 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 22 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 10), в Ханты-Мансийском автономном округе – 11, в Тюменской области – семь, в Свердловской области – семь, в Ямало-Ненецком автономном округе – три, в Курганской области - ноль.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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