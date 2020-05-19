ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Златоусте зарегистрирован новый случай смерти пациента с коронавирусом

Общество
Сегодня, 11:32
Автор: 
Олеся Денисова

В Златоустовском городском округе (Челябинская область) за прошедшие сутки зарегистрирован новый случай смерти пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, накануне, 18 мая, в больнице умерла 78-летняя жительница Златоуста. Причина – ковидная пневмония. Была инфицирована после контакта с больным.

За время пандемии в Челябинской области скончалось 22 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе 10 человек – от ковидной пневмонии, 12 человек – от иных заболеваний (онкология, сердечная недостаточность, отек мозга и сопутствующим был коронавирус). Первый случай смерти пациента с ковидом был отмечен 19 апреля.

Всего Златоусте зафиксировано пять случаев смерти пациентов с коронавирусом: 85-летний пациент (у него было онкологическое заболевание, он заразился после контакта с заболевшим, он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких), 78-летняя женщина (она никуда не выезжала и ни с кем не контактировала, у нее было онкологическое заболевание и пневмония в тяжелой стадии), 64-летний мужчина (заразился после контакта с заболевшим, у него был рак желудка в четвертой стадии, коронавирус) и 78-летняя женщина (18 мая, ковидная пневмония, инфицирована после контакта с заболевшим). На сегодня в Златоусте подтверждено 376 случаев коронавируса. В тяжелом состоянии 60-летний и 71-летний пациенты. Оба контактные.

Наибольшее число смертельных исходов зарегистрировано в Магнитогорске, где умерло восемь пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (умер 30 апреля, ковидная пневмония), 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония), 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее), 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония), 71-летний мужчина (15 мая,хроническая обструктивная болезнь лёгких четвертой стадии, коронавирус - сопутствующий) и 79-летняя женщина (16 мая, ковидная пневмония). На сегодня в Магнитогорске подтверждено 467 случаев ковида. Город занимает второе место в области по числу случаев коронавируса и возглавляет антирейтинг по числу смертельных исходов от ковида).

В Челябинске за время пандемии зарегистрировано пять случаев смерти пациентов с коронавирусом: 66-летний мужчина (онкологическое заболевание поджелудочной железы и печени, коронавирус выявили после приезда из московской клиники), 61-летний мужчина (13 мая, ковидная пневмония, он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал из заболевших), 96-летняя женщина (14 мая, ни с кем из инфицированных не контактировала и никуда не выезжала, причина смерти - повторное нарушение мозгового кровообращения, отёк головного мозга, ковид – сопутствующее заболевание), 79-летняя женщина (15 мая, источник заражения не ясен, отёк легких, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, а сопутствующий - ковид), 48-летняя женщина (17 мая, ни с кем из заболевших не контактировала и никуда за пределы города не выезжала, ковидная пневмония). Всего на сегодня в областном центре подтверждено 516 случаев коронавирусной инфекции.

В Октябрьском районе умер 72-летний пациент. Он никуда не выезжал и ни с кем не контактировал. Причина смерти – коронавирусная инфекция. Всего в районе 11 случаев коронавируса.

В Ашинском районе скончался 68-летний пациент с коронавирусом. Он был инфицирован после контакта с заболевшим. Основная причина смерти - легочная недостаточность. В Ашинском районе – 23 случая коронавируса.

В Брединском районе от ковидной пневмонии скончался 57-летний врач общей практики. Мужчина выезжал на забор анализов к жителям, у которых впоследствии была подтверждена коронавирусная инфекция. В Брединском районе – 12 случаев коронавирусной инфекции.

В Миассе умерла 82-летняя женщина. Заразилась после контакта с больным. На сегодня в Миассе подтверждено 103 случая коронавирусной инфекции.

По данным на утро 19 мая в России коронавирус унес жизни 2722 человек. В УрФО зарегистрировано 47 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 22 (в том числе 10 – непосредственно от ковида), в Ханты-Мансийском автономном округе – девять, в Тюменской области – семь, в Свердловской области – шесть, в Ямало-Ненецком автономном округе - три.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:10
В Челябинской области суточный прирост заболевших пошел на спад
Общество
Вчера, 18:54
Своих не бросаем
В Челябинск прибыл третий борт с вахтовиками из Якутии
Федерация
Вчера, 18:17
Впервые за последние дни число новых случаев коронавируса в России менее 9 тысяч
Общество
Вчера, 15:54
Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели
Вчера, 16:55
Магнитогорцы любят свой город и хорошо знают его историю
Вчера, 16:51
«Боевое братство» наградило юбилейной медалью внука Героя Советского союза
Вчера, 15:54
Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели
Вчера, 15:50
Прокуратура запустила «горячую линию» по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом
Вчера, 15:30
В Озерске коронавирус отправил на самоизоляцию часть бойцов Росгвардии
Вчера, 15:28
Владимир Шамне рассказал о ходе строительства школ и детских садов в Челябинске
Вчера, 15:18
В Челябинске умер артист хора филармонии, который пел в храме
Вчера, 14:37
Карантин в Челябинской епархии и Свято-Симеоновском соборе снят, но службы для прихожан пока закрыты
Вчера, 14:27
Челябинцы жалуются, что маршрутчики превратили их двор в проезжую часть
Вчера, 13:49
«ЧелябГЭТ выгонял водителей на работу без сна и отдыха
Культура
Сегодня, 10:26
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Владимир Ошеров
Общество
Вчера, 16:51
«Боевое братство» наградило юбилейной медалью внука Героя Советского союза
Новости
Сегодня, 11:08
Происшествия
В Челябинске за сборку боевого оружия будут судить банду 21-летнего студента
Сегодня, 10:47
Общество
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Сегодня, 10:39
Экономика
ВТБ улучшает условия обмена валюты
Сегодня, 10:33
Происшествия
В Челябинск из Костаная везли партию опасных биодобавок для желающих похудеть
Сегодня, 10:16
Среда обитания
На территории шести городов Челябинской области объявлены НМУ
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
Сегодня, 10:47
Общество
Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе
Вчера, 16:55
Общество
Магнитогорцы любят свой город и хорошо знают его историю
Вчера, 15:54
Общество
Храм в селе Булзи пока закрыт на карантин, а инфицированные уже выздоровели
Вчера, 15:50
Общество
Прокуратура запустила «горячую линию» по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом
Вчера, 15:30
Общество
В Озерске коронавирус отправил на самоизоляцию часть бойцов Росгвардии
Теги
коронавирус
Ковидная пневмония
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика