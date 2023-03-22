Захарова назвала провокацией план Лондона передать Киеву снаряды с ураном

Манипулирование темой оружия массового поражения является частью англосаксонской логики дестабилизации ситуации в мире, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о намерении предоставить Киеву боеприпасы, содержащие обедненный уран.

"Манипулирование темой оружия массового уничтожения является частью англосаксонской логики дестабилизации ситуации в мире. Напомню, агрессия в отношении Ирака началась с манипулирования проблематикой ОМУ. Тогда Вашингтон и Лондон объявили, что у Саддама Хусейна, руководителя Ирака на тот момент, есть склады того самого оружия <…>. Под этим слоганом была совершена агрессия в отношении Ирака. Это привело к катастрофическим последствиям <…> Вспоминаем Югославию. Это та точка на карте, где опять же было манипулирование и темой, и непосредственно оружием, со снарядами с обедненным ураном. Этот момент разыгрывания карты, связанной с ядерным компонентом, с ОМУ, является излюбленной темой англосаксов. Посмотрите, как за 2022 год они накачивали аудиторию материалами в этом направлении", – сказала Мария Захарова.

Заявление Аннабель Голди является очередной провокацией, продолжила дипломат. Причем сделано это было на фоне обсуждения китайской мирной инициативы, добавила она.

По мнению Марии Захаровой, "это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности и безнаказанности англосаксов, как мы их называем, англосаксонского дуэта Лондона и Вашингтона, в международных делах. «Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать ему качественно иное измерение. Я бы хотела обратить внимание, что это заявление было сделано во время российско-китайских переговоров. Я думаю, что это было сделано намеренно британской стороной. Обратите внимание, чему были посвящены переговоры – международной стабильности, сохранению мира и обсуждению китайской мирной инициативы вокруг украинского конфликта. И вот, звучит заявление о поставках Британии снарядов с обедненным ураном киевскому режиму. Это говорит о том, что мы уже не имеем больше никаких оснований сомневаться в том, кто стоит в принципе за активацией, за началом конфликта на Украине. Это, безусловно, коллективный Запад", – сказала Мария Захарова.