Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 12 июня

Росавиация вновь продлила запрет на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени», - сообщило ведомство на своем сайте.

Полёты по-прежнему временно приостановлены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Росавиация рекомендует авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, подчёркивается в сообщении.

Напомним, что в первый раз режим временного ограничения полётов Росавиация ввела 24 февраля 2022 года, в день начала военной спецоперации в Украине. Изначально запрет действовал до второго марта. Позже решение о закрытии аэропортов неоднократно продлевали.

Пассажирам, которые не по своей вине не смогли совершить поездки по стране или за рубеж, будет возвращена полная стоимость авиабилетов.

Временно неработающие аэропорты получат субсидии на восстановление финансового баланса, авиакомпании - субсидии на поддержку операционной деятельности.

Заявки от авиаперевозчиков на участия в отборе в рамках предоставления субсидий на компенсацию операционных расходов при выполнении внутренних перевозок в апреле-октябре текущего года принимаются по 13 июня 2022 года. Победителей определят до 21 июня.

В июле планируется осуществить выплаты субсидий за перевозки авиакомпаний внутри России в апреле и мае по результатам отбора.