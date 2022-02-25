Зеленский назвал число убитых украинцев в первый день российской спецоперации

В первый день военных действий на территории Украины погибли 137 украинских военнослужащих. Об этом ночью 25 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт ТАСС со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

«По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли за сегодня уже 137 наших героев, наших граждан, из них десять офицеров. Ранены 316», - сообщил президент в своём видеообращении к гражданам страны.

По словам Владимира Зеленского, погибли все защитники острова Змеиный. Им будет присвоено звание Героев Украины посмертно, пообещал президент страны.

Украинский лидер опроверг слухи о том, что вместе с семьёй покинул Киев. При этом Зеленский заявил, что не может раскрыть местоположение своих близких.

«Моя семья тоже на Украине, мои дети тоже на Украине. Моя семья - не предатели, а граждане Украины, но где они находятся, я сказать не могу», - заключил он.

Зеленский также прокомментировал предложение российской стороны об установлении нейтрального статуса Украины. По его словам, Киев готов вести переговоры по этому вопросу, если стране предоставят конкретные гарантии безопасности.

«Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное - какие конкретно страны нам их дадут?» - добавил Зеленский.

Он констатировал, что страны НАТО не готовы предоставить Украине гарантии безопасности и принять её в альянс.

«Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно: все боятся», - заявил глава государства.