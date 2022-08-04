Зеленский обвинил экс-канцлера Германии в работе на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «просто отвратительным» визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву, передает УНИАН. По его мнению, немецкий политик якобы работает на Россию и является одним из ее эмиссаров, сообщает новостное агентство Газета.ru

«Вообще это просто отвратительно, когда бывшие лидеры весомых государств с европейскими ценностями работают на Россию», — отметил Зеленский.

Шредер в рамках своего отпуска на прошлой неделе посетил Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Согласно заявлениям Кремля, в ходе переговоров обсуждался энергетический кризис в Евросоюзе. Шредер же признался немецким изданиям, что обсуждали вопрос и о поставке зерна. Экс-канцлер Германии считает, что соглашение России и Украины с Турцией по экспорту зерна может открыть путь к прекращению конфликта. «Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет найти решение путем переговоров», — высказался он.

С точки зрения же президента Украины, слова Шредера о том, что Москва выступает за разрешение украинского кризиса путем переговоров, якобы не соответствует действительности. По версии Зеленского, Россия диалога «не желает» и украинской стороне необходимо продолжать бороться.