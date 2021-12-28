Жириновский потребовал отменить новогодние нерабочие дни

В России следует отменить новогодние праздники. Выходные дни следует присоединить к ежегодным оплачиваемым отпускам. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Свое решение он объяснил статистикой, согласно которой в праздничные дни фиксируются экстремальные скачки смертности среди россиян. Поэтому партия предлагает добавить всем гражданам к 28 положенным дням отпуска еще 15. Когда потратить 15 “праздничных” дней россияне смогут выбрать сами.

“Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит - имеет право, пожалуйста. А другой на майские праздники лишнюю неделю отдохнет. Тем более в это время многие едут на дачу готовить огород. Другой человек в декабре возьмет неделю, чтобы в отпуск поехать", - уточнил Владимир Жириновский в комментарии РИА Новости.

Лидер ЛДПР также выступил за возможность гражданам выбирать различные варианты, в том числе добавлять каждую вторую неделю по 1-2 выходных.