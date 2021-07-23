Артисты ансамбля танца «Урал» о победе в международном конкурсе в Болгарии

Артисты Государственного ансамбля танца «Урал» Анна Шишкина и Максим Полюдов стали победителями юбилейного, XXV международного фольклорного Фестиваля «Витоша», проходившего в городе София (Болгария). Корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» пообщался с танцорами об участниках из других стран, авторитетном жюри и о творческих планах.

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– Конкурс проходил несколько дней. Какие испытания были?

Максим Полюдов: Соревновались 16 пар из разных стран, поэтому количество выступлений на главной сцене в Софии разделили. В первый день танцевали пары из пяти стран, во второй – еще из пяти и так далее. В это же время те, кто не танцует перед жюри, ездят по пригородам Болгарии и выступают перед горожанами.

Анна Шишкина: А когда все только прилетели, у нас было дефиле на главной торговой улице Софии – Витоши. Эта улица, как наша Кировка. Было шесть точек, где мы останавливались и исполняли танец с ложками.

Максим: Мы добавили в этот танец интерактива. Я выходил с трещотками, предлагал зрителям поиграть и выводил их к нам.

Анна: В основном люди в Болгарии приветливые, не стеснялись с нами танцевать. Еще к нам часто подходили, чтобы поговорить по-русски. Полагаем, что это люди, которые в прошлом уехали из России и живут в Болгарии.

– Известно, что участники приехали на конкурс со всего мира: Филиппин, Мексики, Уругвая, Чехии, Польши, Украины, России, Болгарии, Италии, Греции, Румынии, Нидерландов, Албании, Таиланда, Венгрии. Удалось ли пообщаться с ними?

Анна: Нам с Максимом было трудно преодолеть языковой барьер. Все страны общаются на английском языке, а мы в этом не очень оказались (улыбается). Тем не менее многие подходили и спрашивали, что для нас значит танец. Работа это или любительское искусство? Интересовались, сколько часов в день тренируемся. Еще мы учили друг друга разным движениям. Я, например, показал уругвайцу такой трюковой элемент, как кубарик.

– Не буду задавать вопрос о значении танца в вашей жизни. Понятно, что это для вас и есть жизнь. Однако интересно узнать, сколько времени вы проводите на репетиционной базе? Как долго танцуете?

Анна: В коллективе я уже 17 лет. По окончании института пришла сюда и работаю до сих пор. Максим 10 лет отработал. Сейчас ансамбль танца «Урал» выращивает артистов с самого детства, но не все выдерживают. Во-первых, прийти в студию не у всех данных хватит. Во-вторых, здесь надо жить. Каждый день у нас репетиции по 4 часа. Бывает, что и два вызова. Утром – репетиция, а вечером – концерт.

– На конкурсе в Болгарии все были сильными участниками. Почему, по вашему мнению, вы стали лучшими?

Максим: Да, конкуренты были достойными, но нас номер оказался выигрышнее на фоне других. Было много трюковых элементов, русский танец, понятный народу сюжет.

– Все знают, что «Урал» – победители огромного количества танцевальных конкурсов как в России, так и за границей. Это для вас значимая победа или еще один кубок для коллекции?

Максим: Каждая победа для нас значима. Особенно в таком формате. Мы всегда ездили коллективом, а тут из-за пандемии формат конкурса изменили, и мы отправились на него малым составом – парой. Было интересно, так как побольше смогли пообщаться с представителями других стран.

– Жюри конкурса – члены Федерации международных танцевальных фестивалей (FIDAF) , очень авторитетной в хореографическом мире организации. По каким основным параметрам оценивали выступления?

Анна: Конкретно нас судили 4 болгарских представителя из разных областей искусств и онлайн-жюри из Бразилии, Южной Африки, Японии, Аргентины и Испании. Оценивали хореографию, исполнение, музыку и костюмы.

– Почему из огромного репертуара «Урала» для конкурса в Болгарии вы выбрали именно «Ложки», «Куманек, побывай у меня» и «Польку с перехватами»?

Анна: Это сольные номера. «Куманек, побывай у меня» в репертуаре уже больше 20-и лет. «Перехваты» ставились на две пары, поэтому на одну не составило труда переделать. Танец с ложками – игровой номер. Хотелось удивить зрителей не только танцем, но и игрой на ложках.

Максим: Для конкурса мы в эти танцы добавили новые элементы, чтобы усложнить композиции.

– Удалось ли погулять по городам Болгарии?

Анна: В наш конкурсный день нам устроили экскурсию. Мы посмотрели собор Александра Невского – самое старинное строение в Европе. Но на самом деле в Болгарии мы второй раз. Первый раз мы всем коллективом ездили на фестиваль.

Максим: В этот раз мы еще были в мэрии, где встречались с мэром Софии.

– Это ваш первый выезд после снятия ограничений, связанных с ковидом? Куда еще собираетесь в ближайшее время?

Анна: Да. Было очень удивительно, что мы вообще выехали. Когда нам предложили поехать на конкурс, мы все равно долго не знали, получится или нет. Сейчас мы собираемся в Нижний Новгород на юбилей города, а в сентябре едем в Абхазию на фестиваль. Но теперь уже всем коллективом!