На референдумах по вхождению в состав РФ присутствуют сотни иностранных наблюдателей. Один из них, сириец Бассам Тавил считает, что свидетелями волеизъявления в Донецких республиках и на освобождённых территориях стали те западные журналисты и наблюдатели, кто умеет и хочет работать честно, непредвзято.

Он заверил, что его страна обязательно признает легитимность референдумов, потому что Сирия одной из первых в мире заявила о самостоятельность ЛНР и ДНР. За это Запад зол на сирийцев и стремится всеми силами им навредить. Однако на этом пути встала Россия – оплот справедливого мироустройства.

Говоря о своей стране, господин Тавил подчеркнул, что обстановка в Сирии благодаря россиянам постепенно налаживается. Да, западные государства всё ещё пытаются «наказывать» республику за её независимую политику, но это больше похоже на злобу от собственного бессилия.