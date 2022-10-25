Граждане Италии считают, что их власти должны прекратить поддержку киевского нацистского режима

Массовые демонстрации в Риме на прошлой неделе собрали итальянцев, протестующих против роста цен на продукты, товары первой необходимости и энергоносители: простые граждане Италии недовольны тем, что при таком бешеном росте инфляции в стране их власти продолжают оказывать поддержку киевскому неонацистскому режиму.

На манифестации побывала президент итальянской культурной ассоциации SPERANZA Ирина Вихорева, побеседовав со сторонницей одной из левых партий Италии, преподавателем классической литературы по имени Марчелла Райола.

– Марчелла, как вы относитесь к тому, что Украина продолжает каждый день присутствовать в повестке итальянских СМИ?

– По этому поводу мы протестуем уже не в первый раз. Потому что правда намного сложнее, а от нас скрывают истинную правду о происходящем на Украине. То же самое, кстати, происходило и во время пандемии. Итальянские СМИ целенаправленно настраивают общественное мнение на ненависть, не думая о последствиях, не думая об исторической перспективе. Они необъективно освещают события, формируя общественное мнение посредством создания образа врага. Наши СМИ полностью убрали новости об империалистической и антироссийской политике НАТО. Ситуация крайне взрывоопасная.

– Что вы думайте о том, что Турцию хотят сделать новым газовым хабом в Европе вместо Германии?

– Если честно, я не очень компетентна в этом вопросе. Эрдоган – это кровавый тиран. В ситуации с курдами, когда он был против вступления в НАТО Норвегии и Швеции, Эрдоган показал всю свою агрессию. Он хотел использовать курдов как разменную монету. Он решил поменять их на свой голос за эти страны. Если верить пропаганде в нашей прессе, курды управляли армией на Украине.

– Италия должна продолжать поддерживать нацистский режим на Украине?

– Нет, конечно нет! Но в Италии недавно прошли выборы, и теперь, к сожалению, в правительстве есть люди, которые придерживаются фашистских взглядов. И еще мы выражаем беспокойство по поводу эскалации насилия. Наше оружие продается на черном рынке, а не попадает к тем, кому предназначено. Мы знаем это от граждан Донбасса, которые в Неаполе проводили конференцию и говорили об этом. Это оружие перепродается пронацистам, которые прибывают со всей Европы для защиты киевского режима... Мне кажется, на Украине сейчас идет очень жестокая война. Самую большую цену за нее заплатят народы России и Украины, а ведь они, как два брата!

– Вы не находите, Марчелла, что демонстрация перед посольством России, которую провели «демократы», выглядела как детская выходка?

– Да, очевидно, что это абсолютно предосудительный шаг, достойный порицания, потому что он явно криминализирует Россию, на которую наоборот напали… Мы не испытываем симпатий к Путину, потому что он не коммунист и гарант интересов российской финансовой олигархии. Он просил мира и хотел сесть за стол переговоров… Он не несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Он пытается призвать к диалогу, он призывает к многополярному сотрудничеству, к созданию единого рынка с законами, которые будут устраивать всех. Сейчас законы пишут американцы, поэтому идет агрессия в сторону России.