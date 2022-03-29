Турецкий политолог и журналист презентовал в Луганске фильм «Ящик Пандоры Украины» и рассказал про «Байрактары»

Турецкий журналист, политолог, общественный деятель Окай Депрем сегодня, 29 марта, презентовал в Луганском информационном центре свой фильм «Ящик Пандоры Украины».

«Я был на Донбассе до войны и жил на Украине. Я один из немногих иностранных журналистов, кто видел своими глазами еще довоенные города. Мне предложили создать фильм о Донбассе, но потом мы решили все же сделать фильм об Украине, так как нам нужно было объяснить, почему начались военные действия, в связи с чем все это произошло, откуда пошли, как появились ультраправые националистические движения, рассказать об идеологической направленности нацизма на Украине, о том, где проходили тренировки и какие страны взращивали будущих нацистов», - отметил Окай Депрем.

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко также принял участие в пресс-конференции с турецким общественником, политологом и журналистом. Михаил приводит наиболее важные вопросы, которые волновали представителей СМИ, в том числе телеканала «Луганск 24».

- Окай, подскажите, у вас в фильме незаконченная мысль, вы собираетесь его еще дополнять, так как вскрываются все новые и новые факты зверств националистов?

- Да, продолжение планируется. Наш фильм является только первой частью, надо лишь подготовиться к этому.

- Будет ли в дальнейшем дополняться субтитрами ваш фильм, на какую аудиторию он рассчитан?

- В первую очередь, этот фильм для турецких зрителей, которые до недавнего времени очень мало знали о неонацистских и фашистских группировках. Английские и русские субтитры появились совсем недавно, в планах сделать и немецкие.

- Почему именно сейчас сняли этот фильм, ведь на эту тему уже выходило очень много фильмов? Чем ваша работа отличается от них?

- Так как я долгое время находился здесь, съёмочная группа увидела во мне ведущего и оратора к этому фильму, во время специальной операции России все эти нацистские группировки стали видны всем. Всем стало понятно, что они из себя представляют.

Так же Окай Депрем ответил на пару общих вопросов, касающихся политической позиции Турции в отношении России и Украины.

- Как освещаются события на Украине в турецких медиа? Какая сторона конфликта выбирается в качестве объективной?

- В турецких СМИ, если прямо сказать, есть разделение. Ближе всего - проукраинская или нейтральная позиции. Но факты, правда и действительность берут верх, в том числе телеканал, который я представляю, - Tele-1 (национальный канал) освещает ситуацию всесторонне, но картинку берут с прозападных СМИ. Люди начинают осознавать настоящую картину войны, кто против кого и зачем, почему.

- Зная об ультранационалистической русофобской риторике руководства Украины, Эрдоган провел встречу с Зеленским и поставил БПЛА «Байрактар». Как такие шаги оцениваются внутриполитическим руководством Турции?

- По-разному! Поначалу люди относились к этому, как к торговле, бизнесу. Но когда началась война, напряженность стала возрастать, и общество начало понимать, с какой целью были закуплены байрактары. Истеблишмент в итоге стал осознавать свои ошибки в рамках военного сотрудничества.