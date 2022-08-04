Экскурс в историю: на ММК нашли старые документы

Интересная находка, сделанная в службе технического обслуживания и ремонтов горно-обогатительного производства, поможет восстановить пробелы в истории одного из старейших цехов ММК (город Магнитогорск, Челябинская область), сообщает газета «Магнитогорский металл».

«Во время ремонта помещения службы ТОиР ГОП был обнаружен пакет с фотографиями, грамотами и документами работников участка по производству оборудования разных лет, - рассказывает старший менеджер службы ТОиР ГОП ООО «ОСК» Антон Петров. - На этих снимках люди, которые, начиная с 30-х годов, занимались обслуживанием, восстановлением, изготовлением оборудования горно-обогатительного производства. На обороте некоторых фотографий есть интересные записи, которые позволяют с новой стороны взглянуть на историю подразделения. Разбирая содержимое пакета, мы словно экскурс в историю совершили, посмотрели, как и на чем работали наши предшественники».

Среди найденных документов - снимки Героя Советского Союза Ивана Бибишева. Начиная с 30-х годов, кустовой ремонтный цех шел в авангарде стахановского движения и не раз становился победителем социалистических соревнований. В январе 1944 года комсомольско-молодежному коллективу КРЦ за высокие трудовые достижения было присвоено имя магнитогорского летчика Ивана Бибишева, совершившего около полутора сотен боевых вылетов и погибшего под Сталинградом. В 1970 году КРЦ на вечное хранение было передано переходящее Красное знамя. Пытаясь выяснить историческую взаимосвязь между КРЦ и УПО ГОП, обратились за помощью к работникам и руководству цеха. Оказывается, историю - близкую и далекую - здесь знают хорошо, что вызывает приятное удивление.

История КРЦ, по сути, по словам Антона Петрова, начиналась с участка УПО ГОП, Он занимался изготовлением и восстановлением оборудования. Позже появились ремонтные подразделения, которые объединили в кустовой ремонтный цех.

В настоящее время участок по производству оборудования горно-обогатительного производства, который прежде был структурным подразделением кустового ремонтного цеха, входит в состав службы технического обслуживания и ремонтов ГОП ООО «ОСК», Несмотря на структурные перипетии, УПО и КРЦ по-прежнему связывает многое и прежде всего - общая история.

«Цех готовится отметить 90-летний юбилей. Несмотря на многочисленные изменения, задачи остались прежними: сервисное обслуживания горно-обогатительного производства, в состав которого входят ДОЦ, РОФ, ЦПАШ, рудник и аглоцех, - рассказывает начальник цеха КРЦ Евгений Емельянов. - Цех участвует в ремонтах не только цехов ГОП, но и в ремонтах оборудования основной площадки ПАО «ММК». Коллектив подобрался опытный, спасибо нашим предшественникам - ветеранам, которые из поколения в поколение передавали свой опыт и подготовили достойную смену. Мы часто созваниваемся с ними, стараемся уделить время и внимание каждому ветерану. В советское время в КРЦ был свой музей, после его закрытия экспонаты кочевали по разным помещениям, многое было утрачено при пожаре в административном здании горно-обогатительного производства. Поэтому, обнаружив пакет с документами, работники и руководство цеха не оставили ценную находку без внимания».

По словам начальника цеха, в здании, где найдены фотографии и документы, когда-то находился красный уголок КРЦ. Эти фотографии висели на стенде ударников производства.

Трудовая биография Ильдара Сынгизова связана с кустовым ремонтным цехом: слесарь-ремонтник, инженер по нормированию, сметчик, экономист, мастер. В настоящее время - инженер по нормативно-справочной информации. В общей сложности родному производству он отдал 36 лет. Когда информация о находке облетела цех, Ильдару Нургалеевичу как местному «старожилу» предложили изучить содержимое пакета и к своей радости он узнал на пожелтевших фото ветеранов кустового-ремонтного, и... самого себя.

«Когда я устраивался на работу, Анатолий Александрович Панасов был начальником цеха, - Ильдар Нургалеевич бережно перебирает старенькие снимки, с удовольствием вглядываясь в позабытые лица. - Человек он был немногословный, добрый. А это Гусман Хуснуллин. Он более сорока лет проработал разметчиком. Вот Нургалей Насрутдинов, электрообмотчик. В свое время у нас был электроремонтный участок. Он там работал, ремонтировал двигатели экскаваторов на горе. А это Абдулбар Шагеев, начальник механического участка. Он был старше всех в коллективе, по-доброму относился к нам, молодым, как дедушка. Помогал, наставлял. Так приятно всех увидеть, вспомнить. Словно вернулся на тридцать лет назад».

За плечами инженера Гульнары Набиуллиной 22 года четыре месяца и шестнадцать дней трудового стажа. И все это время она проработала в одном подразделении - КРЦ. Хорошо знает его историю и людей. Среди найденных документов она обнаружила фотографии родных и знакомых.

«Зуфар Набиуллин, станочник широкого профиля, - Гульнара не без гордости демонстрирует фото представительного мужчины. - Добродушный, отзывчивый, к нему все шли за помощью и советом. Будучи на пенсии, приходил в цех и обучал молодежь токарному делу. А вот еще один родственник - Абдулбар Шагеев, тоже оставил о себе добрую память в коллективе. Лидия Лисовая из электроремонтного цеха. Тоже хороший человек, да у нас плохих-то и не было».

«Многие из тех, кто изображен на этих фото, стали родоначальниками и продолжателями семейных династий, - подключается к разговору Антон Петров. - КРЦ, как и другие старые комбинатские цехи - «клановый». Здесь работают семьями. Фамилии цеховых династий можно перечислять долго: Минаждиновы, Недошивины, Кизяновы, Буянкины, Исаевы, Валигура, Злобины, Зиганшины, Ахметзяновы. Эти люди - гордость цеха и важная часть его трудовой биографии».

Во время воспоминаний то и дело звучит имя Адгама Минаждинова - горно-обогатительному производству ММК он отдал более сорока лет. По его трудовой книжке вполне можно изучать историю КРЦ. В 1971 году Адгам Мубинович перешел с «метизки» в ремонтный куст горно-обогатительного производства комбината, где работал электросварщиком его отец. В 1985-м назначен бригадиром по подготовке к ремонтам, в 1986-м - механиком кустового ремонтного цеха и неосвобожденным председателем цехкома профсоюза. Спустя еще три года - заместителем начальника цеха. В начале 90-х КРЦ объединили с цехом по ремонту оборудования ГОП, создав на их базе центральное ремонтное управление «Металлургремонт-2», Адгама Минаждинова назначили заместителем начальника по ремонтам. В 1996-м он стал начальником кустового ремонтного цеха в «Металлургремонт-2», а в 1998-м он вошел в состав горно-обогатительного производства ММК. В начале 2000 годов началось объединение ремонтных служб ММК и персонала, задействованного на выполнении технического обслуживания оборудования в местах его установки, под эгидой ЗАО «МРК». В 2003 году в эту структуру вошел и КРЦ, которым руководил Адгам Минаждинов. Через три года - новые перемены: создан Центр по ремонту оборудования горно-обогатительного производства, в который вошел прежний КРЦ и новые КРЦ-1 и КРЦ-2. В результате персонал ремонтной, механической, энергетической и электрической служб был выведен из состава цехов ГОП в сервисную организацию, возглавил которую Адгам Минаждинов.

«Предстоящее 90-летие КРЦ - для меня личный праздник, - признается Адгам Мубинович. - Столько времени проводил на работе, столько души и сил ей отдал, что это действительно второй дом. Мне приятно, что нынешние работники цеха не прошли мимо старых документов и фотографий. У нас всегда существовала преемственность поколений, уважение к истории и ветеранам. Так что они продолжают то, что было начато их предшественниками. Сохраняют традиции и память о достойных людях».