Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов

Десятки, сотни тысяч волонтёров вовлечены в благородную работу по поддержке российских военных, исполняющих свой долг в зоне специальной военной операции по защите Новороссии. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко встретился с Марией Власовой из добровольческого отряда «Люди России».

Мария помогает не только нашим бойцам на передовой, но и мирному населению исторических российских территорий – старикам, женщинам, детям. Михаил тоже включился в эту работу и доставил несколько грузов от «Людей России» челябинским танкистам прямо на передовую.

А ещё вместе с гуманитарным грузом Мария привозит парням шевроны, сделанные на заказ по их эскизам. Нашему собкору удалось поговорить с этим неравнодушным человеком.

– На что спрос, то и везу. Вот гуманитарка для бойцов, помогаем и мирному населению. Сейчас попытаемся доехать до Лисичанска, хотелось туда ещё буржуйки закинуть. Горелки, ремкомплекты, домкраты под «Уралы» и «КамАЗы», маскировочные сети. Всё это у нас имеется в наличии.

– А как вышло, что вы стали заниматься шевронами?

– Сперва меня просто просили закинуть шевроны ребятам, а потом мой друг с позывным «Кэп» заказал футболку и шеврон по своему рисунку. Так возникла мысль доставлять на фронт шевроны по эскизам, сделанным самими бойцами, как говорится, «на коленке». Главная идея в том, чтобы это была памятная вещь: футболка, шеврон, кепка, наклейка... Это то, что останется после войны с бойцом на всю жизнь.

– Мария, покажите, что у вас сейчас есть из шевронов.

– Вот белый вариант енота из Херсона, будет также и в оливе. Много артиллерийских шевронов, есть и для других подразделений.

– Какие чаще всего заказывают шевроны?

– Недавно военнослужащий попросил шеврон, как в фильме «Цельнометаллическая оболочка». Но вышло, что такой шеврон уже есть в наличии. А сейчас мы привезли шевроны с Чебурашкой – такие символы очень приободряют. Кстати, идея с письмами от детей очень подымает боевой дух. Письмами, как и шевронами, парни обмениваются на фронте. Всё это потом остается с ними как некая вещественная память.